Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:24, 3 октября 2025Россия

Ночевавшая в атакованном ВСУ доме россиянка рассказала о спасшем ее решении

Жительница Пермского края: Из атакованного дроном ВСУ дома пришлось выпрыгивать
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Ночевавшая в атакованном ВСУ доме жительница Березников в Пермском крае рассказала о спасшем ее решении. С горожанкой побеседовали журналисты Ura.ru.

Утром 3 октября Пермский край — регион, расположенный на значительном удалении от зоны проведения спецоперации, — оказался под ударом украинских дронов. Один из них попал в жилой дом, в котором ночевали женщина и ее мать.

Россиянка рассказала, что ее разбудил громкий хлопок, после которого ее на некоторое время оглушило. «Встала, пошла смотреть, а там все раскурочено», — отметила она. После падения дрона дом загорелся, и начавшей задыхаться женщине пришлось спасаться через окно. Где в это время находилась ее мать, горожанка не уточнила, однако никто из женщин не пострадал.

3 октября атаке украинских дронов подвергся еще один удаленный регион России — Оренбургская область. Там был атакован некий промышленный объект, его работа, по словам региональных властей, нарушена не была. Между тем в Пермском крае работа завода «Азот» в Березниках была нарушена. Глава региона Дмитрий Махонин сообщил, что остановка технологического цикла была кратковременной, экологических рисков нет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США могут поставить Украине ракеты Barracuda. До каких российских городов они способны долететь?

    Раскрыта новая схема ударов ВС России по энергообъектам на Украине

    Звезда «Один дома» стал инвалидом

    Пожилой россиянин полгода насиловал 10-летнюю дочь своего знакомого

    Российскому миллиардеру Сулейманову дважды понадобился врач в МВД

    В российской школе произошел потоп из фекалий

    Появились новые данные об отравившихся суррогатным алкоголем россиянах

    В российском городе расправились с матерью и ее сыном

    Польша раскрыла бенефициара восстановления Украины

    Легенда хип-хопа прилетел в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости