Ночевавшая в атакованном ВСУ доме россиянка рассказала о спасшем ее решении

Жительница Пермского края: Из атакованного дроном ВСУ дома пришлось выпрыгивать

Ночевавшая в атакованном ВСУ доме жительница Березников в Пермском крае рассказала о спасшем ее решении. С горожанкой побеседовали журналисты Ura.ru.

Утром 3 октября Пермский край — регион, расположенный на значительном удалении от зоны проведения спецоперации, — оказался под ударом украинских дронов. Один из них попал в жилой дом, в котором ночевали женщина и ее мать.

Россиянка рассказала, что ее разбудил громкий хлопок, после которого ее на некоторое время оглушило. «Встала, пошла смотреть, а там все раскурочено», — отметила она. После падения дрона дом загорелся, и начавшей задыхаться женщине пришлось спасаться через окно. Где в это время находилась ее мать, горожанка не уточнила, однако никто из женщин не пострадал.

3 октября атаке украинских дронов подвергся еще один удаленный регион России — Оренбургская область. Там был атакован некий промышленный объект, его работа, по словам региональных властей, нарушена не была. Между тем в Пермском крае работа завода «Азот» в Березниках была нарушена. Глава региона Дмитрий Махонин сообщил, что остановка технологического цикла была кратковременной, экологических рисков нет.

