12:33, 3 октября 2025Россия

Глава Оренбургской области сообщил о попытке ВСУ атаковать промышленный объект

Глава Оренбургской области Солнцев: ВСУ попытались атаковать промышленный объект
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать промышленный объект на территории Оренбургской области. Об этом сообщил в Telegram глава региона Евгений Солнцев.

Он не назвал ни самого объекта, ни числа атаковавших его дронов. Несмотря на попытку удара, работа предприятия нарушена не была, подчеркнул губернатор.

Пострадавших нет. На месте работают представители экстренных служб.

Telegram-канал Shot опубликовал видео с украинским дронов в небе над Оренбургской областью. Канал идентифицировал летательный аппарат как украинский дрон «Лютый».

3 октября украинские беспилотники атаковали город Березники Пермского края. Из-за удара была на непродолжительное время приостановлена работа предприятия «Азот». Возможно, оно и было целью удара.

