Ночной налет медведя-угонщика попал на видео

Медведь в Сочи ночью угнал мусорный бак

В Сочи медведь решил продемонстрировать, как лесные жители умеют «вести хозяйство», и угнал мусорный бак. Инцидент произошел ночью 3 октября в поселке Эсто-Садок, передает «Типичный Сочи».

Кадры с камер наблюдения распространились в социальных сетях. На ролике видно, как пушистый угонщик сначала осматривается по сторонам, потом хватает бак лапами и с уверенностью выкатывает его со стоянки. Сначала зверю не удается открыть крышку, но спустя несколько секунд мастерство лесного грабителя победило.

После короткой паузы зверь вновь возвращается и увозит бак в неизвестном направлении, оставляя россиян гадать, что он замышляет. Возможно, медведь решил поучаствовать в осеннем субботнике или устроить ночью собственный «барбекю-клуб».

Местные жители в комментариях шутили, что теперь придется страховать баки, а некоторые даже предложили оформить у медведя подписку на вывоз отходов.

