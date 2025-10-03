Медведи окружили палатку россиянина на Красной поляне

На Красной поляне два медведя попытались проникнуть в палатку туриста

Турист переночевал в палатке на Красной поляне и утром обнаружил себя в компании медведей. Видео публикует Telegram-канал «Краснодар и край».

На видео мужчина снимает видео изнутри палатки. Два хищника окружили ее и проинспектировали, попытавшись прорвать брезент снаружи. Затем один зверь показался в открытом проеме палатки, как будто собираясь проникнуть внутрь. После этого видео обрывается. Сам оператор никак не комментирует происходящее, спокойно продолжая снимать медведей.

