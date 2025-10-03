Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:19, 3 октября 2025Из жизни

Медведи окружили палатку россиянина на Красной поляне

На Красной поляне два медведя попытались проникнуть в палатку туриста
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Турист переночевал в палатке на Красной поляне и утром обнаружил себя в компании медведей. Видео публикует Telegram-канал «Краснодар и край».

На видео мужчина снимает видео изнутри палатки. Два хищника окружили ее и проинспектировали, попытавшись прорвать брезент снаружи. Затем один зверь показался в открытом проеме палатки, как будто собираясь проникнуть внутрь. После этого видео обрывается. Сам оператор никак не комментирует происходящее, спокойно продолжая снимать медведей.

Материалы по теме:
Земля больших кошек: где в России можно увидеть диких тигров, леопардов и лесных котов
Земля больших кошек:где в России можно увидеть диких тигров, леопардов и лесных котов
26 декабря 2022
Сорняк на стероидах. Россию захватывает борщевик. Есть ли способ уничтожить опасное растение?
Сорняк на стероидах.Россию захватывает борщевик. Есть ли способ уничтожить опасное растение?
11 июня 2022

Ранее сообщалось, что в национальном парке Катмай, американский штат Аляска, завершилась «Неделя толстого медведя» (Fat Bear Week). Специалисты заповедника ежегодно выбирают 10-12 бурых медведей и публикуют две фотографии: одна из них сделана в середине июля, а вторая — в начале сентября. По ним желающие выбирают животное, которое продемонстрировало самый впечатляющий прогресс в зажировке к зиме.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это станет точкой невозврата». В Китае назвали решение Трампа, способное развязать войну между Россией и США

    В России начались перебои с поставками купленного на бирже топлива

    В России готовился теракт против полицейских

    Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

    Раскрыта стоимость самой дорогой усадьбы в Москве

    Трамп захотел помощи бизнеса в вопросе завершения шатдауна

    Миллионы туристов отдохнули летом на главном российском курорте богачей

    Военный высказался о роли Великобритании в ударах по России

    Россиянка попала под следствие за укол своему новорожденному сыну

    Похищение со стрельбой юной россиянки попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости