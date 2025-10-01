Из жизни
17:27, 1 октября 2025Из жизни

Выбран самый впечатляюще потолстевший к зиме медведь

На Аляске в «Неделе толстого медведя» победил Толстяк
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: M. Carenza / National Park Service via AP

В национальном парке Катмай, штат Аляска, завершилась «Неделя толстого медведя» (Fat Bear Week), в ходе которой пользователи сети выбрали самого подготовленного к зимней спячке бурого медведя в Америке. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Специалисты заповедника ежегодно выбирают 10-12 бурых медведей и публикуют две фотографии: одна из них сделана в середине июля, а вторая — в начале сентября. По ним желающие выбирают животное, которое продемонстрировало самый впечатляющий прогресс в зажировке к зиме.

В 2025 году победителем конкурса оказался медведь по кличке Чанк (Толстяк). Он на 30 тысяч голосов обошел медведя номер 856. Толстяк хорошо набрал вес, несмотря на то, что у него была сломана челюсть. Предполагается, что он получил травму в драке за самку с другим медведем.

Медведь номер 856 тоже показал отличные результаты. С 2011 по 2023 годы он часто нападал на других самцов и побеждал их, но позже стал осторожнее. Смотрители парка легко узнают номер 856 из-за его необычной привычки — он любит облизывать губы.

Чанк забрал титул самого толстого медведя у медведицы Грейзер. Она выигрывала конкурс в 2023 и 2024 годах.

Победитель конкурса не получает материальных призов. Как отмечают организаторы, его награда — это «выживание в зимний сезон». Мероприятие проводится с 2014 года, позволяя людям со всего мира наблюдать за жизнью бурых медведей в заповеднике Аляски.

Ранее сообщалось, что зоопарк Миннесоты, США, будет кормить медведей и других животных золотыми рыбками, выброшенными в озеро Корнелия. Это решение позволит не выкидывать съедобную рыбу и не тратить деньги на закупку корма.

    Все новости