Медведей в зоопарке накормят опасными золотыми рыбками

В США животных в зоопарке решили кормить опасными золотыми рыбками

Зоопарк Миннесоты, США, будет кормить медведей и других животных золотыми рыбками, выброшенными в озеро Корнелия. Об это пишет The Minnesota Star Tribune.

Сейчас в озере обитают инвазивные рыбы — потомки домашних рыбок, которых бывшие хозяева бросили в дикие воды. Такие рыбы питаются тем, что находят на дне, поэтому мутят воду и способствуют цветению водорослей. Эти водоросли, в свою очередь, вредят местным видам.

Чтобы спасти экосистему озера, опасных для благополучия местных видов рыб стали вывозить на фермерские поля и оставлять там гнить в качестве удобрения. В 2023 году, например, таким образом избавились от 50 тысяч золотых рыбок.

В этом году рыбок решили отдавать на корм животным из ближайшего зоопарка: медведям, выдрам и морским львам. Это решение позволит не выкидывать съедобную рыбу и не тратить деньги на закупку корма.

Ранее специалисты службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США выловили гигантскую золотую рыбку и предупредили об опасности этого вида. Его представители ухудшают качество воды, вредят растениям и крадут пищу у других рыб.