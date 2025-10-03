Политолог Грег Саймонс: Макрон оправдывает незаконный захват торговых судов

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается оправдывать незаконный захват торговых судов, причисляя их к так называемому теневому флоту России. На это в комментарии «Ленте.ру» указал профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс.

Предложение французского президента задерживать подобные суда политолог назвал новой формой пиратства и частью гибридной войны. При этом он указал, что сам термин «теневой флот России» расплывчатый и непонятный, а подозреваемые корабли могут идти в российские порты с законными целями.

«Это новая форма пиратства. Всего лишь попытка запугать и разозлить Россию и тех, кто управляет торговыми судами, направляющимися в Россию по законным делам», — подчеркнул Грег Саймонс.

Ранее президент России Владимир Путин также назвал пиратством задержание Францией танкера в нейтральных водах. По его мнению, Эммануэль Макрон подобными действиями хочет отвлечь внимание граждан страны от внутренних проблем.