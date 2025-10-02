Путин объяснил задержание Францией танкера якобы «теневого флота» России

Путин назвал пиратством задержание танкера Францией в нейтральных водах

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» высказался о задержании Францией танкера якобы «теневого флота» России в нейтральных водах. Трансляция выступления главы государства доступна на сайте клуба.

По его словам, это не что иное, как пиратство, а Париж подобными действиями лишь хочет отвлечь внимание жителей страны от реальных внутренних проблем.

«Танкер захвачен в нейтральных водах, без всякого основания. И там, видимо, искали какие-то, может быть, военные грузы, беспилотники, еще что-то такое», — высказался глава государства, добавив, что ничего подобного там не было и быть не могло.

О том, что Военно-морские силы Франции задержали судно Boracay под флагом Бенина, стало известно накануне. Французские власти подозревают танкер в принадлежности так называемому «теневому флоту» России.

