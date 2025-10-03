Мир
Путин не стал раскрывать инициатора встречи на Аляске

Путин не стал раскрывать инициатора встречи с Трампом на Аляске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Российский лидер Владимир Путин во время заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» не ответил на вопрос о том, кому принадлежала инициатива встречи с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом на Аляске. Трансляция доступна на RUTUBE.

«Ну какая разница, главное, что мы встретились», — высказался президент РФ.

Помимо этого, Путин рассказал о своих личных отношениях с американским коллегой. По его словам, у них свои отношения, они знают, что друг другу дарить, и относятся к этому очень спокойно.

Ранее российский лидер заявил о том, что не стал рассказывать Трампу историю Украины в ходе их встречи на Аляске. При этом Путин отметил, что глава США внимательно слушал его в ходе переговоров и не перебивал.

