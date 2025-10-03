Путин процитировал Высоцкого, комментируя политику в странах Запада

Президент России Владимир Путин процитировал строчку из песни советского поэта-песенника Владимира Высоцкого. Таким образом глава РФ оценил политическую ситуацию в некоторых западных государствах, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Трансляция доступна на RUTUBE.

Как указал российский лидер, в ряде стран пытаются запретить политических оппонентов, которые уже приобретают большую легитимность и большее доверие избирателей

«Мы знаем, это проходили в Советском союзе. Помните песни Высоцкого? "Запретили даже воинский парад, скоро все к чертям собачьим запретят". Но это не работает, запреты не работают», — заявил Путин.

Ранее российский президент, комментируя инциденты с дронами в Дании, в шутку пообещал больше не отправлять их на территорию страны.