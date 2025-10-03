Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:16, 3 октября 2025Мир

Путин процитировал Высоцкого

Путин процитировал Высоцкого, комментируя политику в странах Запада
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин процитировал строчку из песни советского поэта-песенника Владимира Высоцкого. Таким образом глава РФ оценил политическую ситуацию в некоторых западных государствах, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Трансляция доступна на RUTUBE.

Как указал российский лидер, в ряде стран пытаются запретить политических оппонентов, которые уже приобретают большую легитимность и большее доверие избирателей

«Мы знаем, это проходили в Советском союзе. Помните песни Высоцкого? "Запретили даже воинский парад, скоро все к чертям собачьим запретят". Но это не работает, запреты не работают», — заявил Путин.

Ранее российский президент, комментируя инциденты с дронами в Дании, в шутку пообещал больше не отправлять их на территорию страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине подсчитали количество прилетевших дронов за сентябрь

    Российский боец трижды чудом выжил на фронте в разных концах света

    В российском городе обрушилось здание колледжа

    Раскрыт секретный доклад Трампа о начале войны для США

    В Германии обвинили США в обмане Горбачева

    Глава МИД Венгрии потребовал уважения от Зеленского

    Путин процитировал Высоцкого

    В России предложили тратить маткапитал на автокресла и коляски

    Кендалл Дженнер приспустила трусы на камеру

    В Германии прокомментировали слова Путина об ответе РФ на милитаризацию Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости