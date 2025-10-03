Путин высказался о роли учителей в истории России

Путин: Педагоги во все исторические эпохи вели Россию вперед

Во все исторические эпохи именно педагоги вели Россию вперед. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в поздравлении с наступающим Днем учителя. Видео выступления главы государства в новом концертном центре «Сириус» Кремль опубликовал в Telegram.

Путин подчеркнул, что педагоги являлись нравственным маяком для целых поколений, воспитывая учеников, одерживающих победы на поле боя и добивающихся высоких результатов в науке, спорте и искусстве. «Вы и ваши коллеги продолжаете великие традиции отечественной педагогики. Без всякого преувеличения, сохраняете цивилизационную уникальность нашей страны, ее суверенитет, прочные позиции в сложном, быстро меняющемся мире», — сказал глава государства.

В ходе мероприятия Путин также вручил государственные награды педагогам и наставникам участников специальной военной операции.

Ранее Путин раскрыл результаты опроса Федеральной службы охраны президента, согласно которым в России не хватает учителей. По его словам, в первую очередь родители жалуются на нехватку преподавателей математики.