России пришлось уменьшить золотой запас

WGC: В августе золотой запас России снизился на три тонны

В последний месяц лета 2025 года центральные банки приобрели около 15 тонн золота. Об этом сообщил Всемирный совет по золоту (WGC).

Крупнейшим покупателем этого драгоценного металла в августе оказался Национальный банк Казахстана. Он нарастил запасы на 8 тонн и довел их до 316 тонн. Это на 32 тонны больше, чем на конец 2024 года. На две тонны выросли запасы центральных банков Болгарии, Китая, Турции, Узбекистана, Чехии и Ганы. Так, общий объем китайских золотых резервов превысил 2,3 тысячи тонн. Что касается Турции, то она накопила 639 тонн.

Единственными регуляторами, которые продавали золото, оказались ЦБ России и Индонезии. Отечественный ЦБ реализовал три тонны этого драгоценного металла. В WGC полагают, что сокращение российских золотых резервов связано с программой чеканки монет.

Ранее сообщалось, что в среду, 1 октября, стоимость золота впервые в истории преодолела отметку в 3,9 тысячи долларов за тройскую унцию.