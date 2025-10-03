Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:44, 3 октября 2025Экономика

России пришлось уменьшить золотой запас

WGC: В августе золотой запас России снизился на три тонны
Кирилл Луцюк

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В последний месяц лета 2025 года центральные банки приобрели около 15 тонн золота. Об этом сообщил Всемирный совет по золоту (WGC).

Крупнейшим покупателем этого драгоценного металла в августе оказался Национальный банк Казахстана. Он нарастил запасы на 8 тонн и довел их до 316 тонн. Это на 32 тонны больше, чем на конец 2024 года. На две тонны выросли запасы центральных банков Болгарии, Китая, Турции, Узбекистана, Чехии и Ганы. Так, общий объем китайских золотых резервов превысил 2,3 тысячи тонн. Что касается Турции, то она накопила 639 тонн.

Единственными регуляторами, которые продавали золото, оказались ЦБ России и Индонезии. Отечественный ЦБ реализовал три тонны этого драгоценного металла. В WGC полагают, что сокращение российских золотых резервов связано с программой чеканки монет.

Ранее сообщалось, что в среду, 1 октября, стоимость золота впервые в истории преодолела отметку в 3,9 тысячи долларов за тройскую унцию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского миллиардера Сулейманова арестовали по делу о расправе

    Генри Кавилл опубликовал откровенное фото

    Артемий Лебедев предрек россиянам сложные новогодние праздники

    США уничтожили судно вблизи Венесуэлы

    Мужчина сломал ребра 60-летней женщине на пляже из-за замечания

    Российские ученые разработали метод лечения наследственных болезней

    ЛЭП и жилые дома попали под удары ВСУ в российском регионе

    Россиянин начал разводить дальневосточных крабов у себя в холодильнике

    Российскому бойцу СВО с перебитой осколком разорвавшейся мины трахеей удалось спастись

    Образ 27-летнего сына Уилла Смита на показе описали фразой «как мой пятилетний внук»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости