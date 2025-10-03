Россиянам назвали профессии с зарплатой от 400 тысяч рублей

«Ведомости»: Инвестдиректоры и инвестбанкиры зарабатывают больше 400 тыс. рублей

Ряд финансовых топ-менеджеров в Москве зарабатывают больше 400 тысяч рублей в месяц. Об это сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками профессиональной социальной сети в сфере финансов Perforum.

Исследование проводилось в сентябре 2025 года. В нем приняли участие в общей сложности 2290 респондентов, значительная часть (38 процентов) работает в финансовом секторе.

По итогам опроса выяснилось, что минимальный уровень ежемесячной зарплаты инвестдиректоров в столице составляет 400 тысяч рублей, а максимальный — 1,8 миллиона. Средний медианный оклад инвестбанкиров оказался на уровне в 545 833 рубля (половина зарабатывает больше этой суммы, другая — меньше), а максимальный — 1,1 миллиона. Аналогичный показатель у финансовых трейдеров составил 537 500 рублей, максимальный — 1,5 миллиона.

Среди финкомпаний, руководители которых платят своим сотрудникам больше всего, оказались хедж-фонды. Такого рода конторы представляют собой инвестиционные организации, которые объединяют и вкладывают денежные средства средства инвесторов ради извлечения максимальной прибыли при минимальных рисках. В России таких структур юридически нет. Авторы исследования отнесли к ним фонды, которые создаются под запрос одного или нескольких состоятельных клиентов, как правило для спекулятивной торговли на финрынках.

Топ-менеджеры российских финансовых компаний в целом зарабатывают гораздо больше рядовых профильных сотрудников. По данным hh.ru, медианный предлагаемый оклад для консультантов по стратегии и инвестициям в августе составлял 130 рублей в месяц. Аналогичный показатель среди менеджеров среднего и высшего звена, в свою очередь, оказался на уровне в 140 тысяч. Брокерам же российские работодатели весной 2025 года готовы были платить в среднем 200 тысяч рублей.