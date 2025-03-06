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09:38, 6 марта 2025Экономика

Россиянам назвали самые высокооплачиваемые профессии

hh.ru: Самыми высокооплачиваемыми работниками стали дата-сайентисты и брокеры
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В начале марта 2025 года самыми высокооплачиваемыми работниками на российском рынке труда стали сотрудники из сферы IT и брокеры. О вакансиях с наибольшим средним предлагаемым окладом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные аналитиков платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Показатель у дата-сайентистов и DevOps-инженеров составил 250 и 235 тысяч рублей соответственно. При этом за год средний предлагаемый оклад у первых снизился на 6 процентов, а у вторых — на 7 процентов. В свою очередь, брокерам российские работодатели готовы платить в среднем 200 тысяч рублей в месяц (плюс 38 процентов).

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В число самых высокооплачиваемых сотрудников также вошли агенты по недвижимости (174 тысячи, плюс 26 процентов) и геологи с геодезистами (по 150 тысяч, плюс 23 и 13 процентов соответственно). Следом расположились программисты (148,2 тысячи, плюс 8 процентов), прорабы (144,5 тысячи, плюс 20 процентов) и курьеры (138,3 тысячи, плюс 25 процентов).

Ранее аналитики сервиса «Зарплата.ру» представили свой список самых высокооплачиваемых профессий. В тройку работников с наибольшими предлагаемыми окладами в начале 2025 года вошли зубные 3D моделировщики, стоматологи-ортопеды и бэкенд-разработчики. Высокие ежемесячные выплаты также предлагают техническим и генеральным директорам.

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