Россияне пожаловались на Genotek из-за задержек выдачи результатов генетических тестов

Клиенты Genotek пожаловались на задержку выдачи результатов генетических тестов

Клиенты компании Genotek пожаловались на долгий срок ожидания результатов генетических тестов. Об этом со ссылкой на жалобы россиян пишет «Осторожно, новости» в Telegram-канале.

Клиенты рассказали, что компания обещает результаты теста через 80 рабочих дней с момента, как пробирка с биоматериалом пройдет этап контроля качества. Это, как уточняется, обычно занимает 10-20 дней с даты сдачи теста.

На деле же спустя 16 недель одной части клиентов Genotek присылают уведомление о том, что лаборатория столкнулись с нагрузкой и сроки расшифровки результатов увеличены. Другой же части клиентов через 16 недель сообщают, что образец слюны не прошел контроль качества и нужно сдать биоматериал еще раз, а затем — снова ждать.

«Поддержка лишь отписывается, приносят свои извинения, скоро все будет выполнено — и ничего не выполняется. "Генотек" отмечает, что лаборатория перегружена, но продолжает активно продавать, и реклама повсюду», — приводятся слова одной из клиенток.

Ранее президент России Владимир Путин поручил внедрить генетические тесты для родителей. Это необходимо для оценки рисков болезней у детей, говорилось в документе.