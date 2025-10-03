Россия
Россияне пожаловались на Genotek из-за задержек выдачи результатов генетических тестов

Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

Клиенты компании Genotek пожаловались на долгий срок ожидания результатов генетических тестов. Об этом со ссылкой на жалобы россиян пишет «Осторожно, новости» в Telegram-канале.

Клиенты рассказали, что компания обещает результаты теста через 80 рабочих дней с момента, как пробирка с биоматериалом пройдет этап контроля качества. Это, как уточняется, обычно занимает 10-20 дней с даты сдачи теста.

На деле же спустя 16 недель одной части клиентов Genotek присылают уведомление о том, что лаборатория столкнулись с нагрузкой и сроки расшифровки результатов увеличены. Другой же части клиентов через 16 недель сообщают, что образец слюны не прошел контроль качества и нужно сдать биоматериал еще раз, а затем — снова ждать.

«Поддержка лишь отписывается, приносят свои извинения, скоро все будет выполнено — и ничего не выполняется. "Генотек" отмечает, что лаборатория перегружена, но продолжает активно продавать, и реклама повсюду», — приводятся слова одной из клиенток.

Ранее президент России Владимир Путин поручил внедрить генетические тесты для родителей. Это необходимо для оценки рисков болезней у детей, говорилось в документе.

