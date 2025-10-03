Россия
00:48, 3 октября 2025

Российский город атаковали беспилотники

Мэр Новороссийска Кравченко сообщил об отражении атаки беспилотников в городе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Новороссийский подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

«В Новороссийске звучит сирена — сигнал "Внимание всем". Отражение атаки БПЛА», — написал он.

По информации Telegram-канала Shot, в городе прозвучало несколько мощных взрывов. Предположительно, город, помимо дронов, могли атаковать безэкипажные катера.

Ранее Минобороны России проинформировало об уничтожении дрона над Крымом. Еще два дрона были сбиты над акваторией Черного моря.

