Сенаторы США потребовали от Пентагона обосновать операции в Карибском бассейне

Американские сенаторы требуют от Пентагона предоставить веские обоснования ударов по судам в Карибском бассейне. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники.

По словам собеседников издания, в ходе закрытого брифинга главный юрисконсульт оборонного ведомства изложил причины военных операций в Карибском бассейне, которые проводятся якобы в целях борьбы с наркоторговлей.

Он указал, что некоторые латиноамериканские наркокартели были признаны американским президентом Дональдом Трампом иностранными террористическими организациями. Однако, как отмечается в статье, часть сенаторов осталась недовольна его объяснениями.

Ранее сообщалось, что США наращивают силы в Карибском бассейне под предлогом борьбы с наркокартелями, однако основной целью является отстранение президента Венесуэлы Николаса Мадуро от власти.