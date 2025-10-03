Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:03, 3 октября 2025Мир

Сенаторы США потребовали от Пентагона обосновать операции в Карибском бассейне

WSJ: Сенаторы США требуют от Пентагона обосновать операции в Карибском бассейне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: US Joint Staff / Global Look Press

Американские сенаторы требуют от Пентагона предоставить веские обоснования ударов по судам в Карибском бассейне. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники.

По словам собеседников издания, в ходе закрытого брифинга главный юрисконсульт оборонного ведомства изложил причины военных операций в Карибском бассейне, которые проводятся якобы в целях борьбы с наркоторговлей.

Он указал, что некоторые латиноамериканские наркокартели были признаны американским президентом Дональдом Трампом иностранными террористическими организациями. Однако, как отмечается в статье, часть сенаторов осталась недовольна его объяснениями.

Ранее сообщалось, что США наращивают силы в Карибском бассейне под предлогом борьбы с наркокартелями, однако основной целью является отстранение президента Венесуэлы Николаса Мадуро от власти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Журналист предупредил Европу после слов Путина о дронах

    Раскрыты подробности об ударе по ресторану с военными ВСУ

    Мужчина устроил навозную месть недругу и не понес наказания

    Обрушение колледжа в российском городе сняли на видео

    Главе Совета судей России запретили выезжать из страны

    Сенаторы США потребовали от Пентагона обосновать операции в Карибском бассейне

    20-летний бандит с лицом ребенка расправился с тремя девушками в прямом эфире

    Российский боец трижды чудом выжил на фронте в разных концах света

    Раскрыт секретный доклад Трампа о начале войны для США

    В Германии обвинили США в обмане Горбачева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости