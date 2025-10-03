Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:08, 3 октября 2025Культура

Стал известен статус уголовного дела против рэпера Гуфа

Mash: Уголовное дело в отношении рэпера Гуфа после драки в бане не прекращалось
Андрей Шеньшаков
Алексей Долматов (Guf)

Алексей Долматов (Guf). Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Информация о закрытии уголовного дела против рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, не соответствует действительности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, расследование дела завершено. Однако сейчас дело готовится к направлению в суд.

«Инфа о том, что ему больше не грозит 7 лет, — фейк. Судебно-медицинская экспертиза потерпевшего не подтвердила его доводы о степени тяжести вреда здоровью» — утверждается в публикации.

Накануне СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщили, что полиция прекратила преследование артиста.

Ранее стало известно, что Гуф впервые прокомментировал драку в подмосковной бане. Он записал видео с первым комментарием после драки в подмосковной бане.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского миллиардера Сулейманова арестовали по делу о расправе

    Анна Седокова вышла в свет в облегающем комбинезоне с глубоким декольте

    Стал известен статус уголовного дела против рэпера Гуфа

    Командование ВСУ начало эвакуировать учебные центры вглубь страны

    В правительстве Сочи высказались о песне Оксимирона на олимпиаде

    Суд потребовал от врачей писать разборчиво

    «Калашников» показал антидроновую «Крону» экспертам по ПВО

    Туристов предупредили о распространении опасной лихорадки на курорте в Европе

    Россияне променяли домашних животных на камни

    Российский участник СВО больше года пытался добиться выплат за ранение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости