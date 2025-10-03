Стал известен статус уголовного дела против рэпера Гуфа

Mash: Уголовное дело в отношении рэпера Гуфа после драки в бане не прекращалось

Информация о закрытии уголовного дела против рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, не соответствует действительности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, расследование дела завершено. Однако сейчас дело готовится к направлению в суд.

«Инфа о том, что ему больше не грозит 7 лет, — фейк. Судебно-медицинская экспертиза потерпевшего не подтвердила его доводы о степени тяжести вреда здоровью» — утверждается в публикации.

Накануне СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщили, что полиция прекратила преследование артиста.

Ранее стало известно, что Гуф впервые прокомментировал драку в подмосковной бане. Он записал видео с первым комментарием после драки в подмосковной бане.