Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:53, 3 октября 2025Интернет и СМИ

Telegram оштрафовали в России

Суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на семь миллионов рублей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Таганский суд Москвы оштрафовал российский мессенджер Telegram на семь миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.

Суд признал компанию виновной в нарушении части 3 статьи 13.50 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Отмечается, что мессенджер повторно не выполнил требования, предъявляемые к владельцам социальной сети российским законодательством. О каких требованиях идет речь, в сообщении не уточнялось.

Кроме того, Таганский суд оштрафовал стриминговый сервис Twitch и фотохостинг Pinterest. Компании обвинили в нарушении той же статье КоАП. Обе платформы получили взыскания в семь миллионов рублей.

Ранее стало известно, что за то же правонарушение оштрафовали соцсеть TikTok. Платформу обязали выплатить семь миллионов рублей.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Министра культуры Литвы отправили в отставку всего через неделю после назначения. Он не смог ответить на вопрос «чей Крым?»

    Москвичам пообещали скорое потепление

    Мужчина затащил российскую школьницу в лес и надругался над ней

    Цены на популярный у россиян вид мяса достигли 65-летнего максимума

    Одна из самых красивых россиянок рассказала о мечте купить микроавтобус

    Стали известны подробности о продаваемой за миллиарды рублей усадьбе в Москве

    Премьер Украины рассказала о «немного поколебленном» доверии Запада

    Видео спуска Кейт Миддлтон на шпильках по трапу стало вирусным в сети

    Зеленский позвонил африканскому лидеру и попросил о личной встрече

    Канадец из клуба КХЛ рассказал о выставляющих русских не в лучшем свете соотечественниках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости