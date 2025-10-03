Telegram оштрафовали в России

Суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на семь миллионов рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал российский мессенджер Telegram на семь миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.

Суд признал компанию виновной в нарушении части 3 статьи 13.50 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Отмечается, что мессенджер повторно не выполнил требования, предъявляемые к владельцам социальной сети российским законодательством. О каких требованиях идет речь, в сообщении не уточнялось.

Кроме того, Таганский суд оштрафовал стриминговый сервис Twitch и фотохостинг Pinterest. Компании обвинили в нарушении той же статье КоАП. Обе платформы получили взыскания в семь миллионов рублей.

Ранее стало известно, что за то же правонарушение оштрафовали соцсеть TikTok. Платформу обязали выплатить семь миллионов рублей.