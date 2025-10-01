Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:36, 1 октября 2025Интернет и СМИ

TikTok оштрафовали в России

Суд Москвы оштрафовал соцсеть TikTok на семь миллионов рублей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: XanderSt / Shutterstock / Fotodom  

Таганский суд Москвы оштрафовал соцсеть TikTok на семь миллионов рублей. Об этом сообщает в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Российский суд признал компанию виновной в нарушении части 3 статьи 13.50 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Сообщается, что сервис повторно не выполнил обязанности владельца соцсети, предусмотренные российским законодательством.

О каких именно проигнорированных обязательствах идет речь, в сообщении не уточняется.

Кроме того, Таганский суд оштрафовал компанию Apple, признанную виновной по статье 13.41 КоАП. Отмечается, что корпорация не удалила информацию, убрать которую было необходимо согласно российскому законодательству. Суд взыскал с Apple 3,5 миллиона рублей.

В июле TikTok оштрафовали за нарушение той же статьи административного кодекса. Размер взыскания также составил семь миллионов рублей. Максимальная сумма штрафа за это правонарушение — восемь миллионов рублей.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия атаковала «Искандером» грузовики ВСУ с беспилотниками. Десятки дронов-камикадзе загорелись и попали на видео

    Российский командир отказался в 1992 году давать присягу ВСУ и раскрыл причину

    На Украине назвали число ежемесячно мобилизуемых граждан

    На Украине потеряли полмиллиона единиц огнестрельного оружия

    63-летняя певица Алена Свиридова раскрыла секреты молодости

    Российские БМПТ получили «теннисную сетку» для защиты от дронов

    Россиянин вышел в женской одежде к магазину и был наказан

    Скачок цен на золото объяснили подготовкой к войне

    Совершивший взрывы в Мюнхене мужчина напал на своих родителей

    Раскрыты подробности развода Николь Кидман после 19 лет брака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости