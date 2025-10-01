TikTok оштрафовали в России

Суд Москвы оштрафовал соцсеть TikTok на семь миллионов рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал соцсеть TikTok на семь миллионов рублей. Об этом сообщает в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Российский суд признал компанию виновной в нарушении части 3 статьи 13.50 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Сообщается, что сервис повторно не выполнил обязанности владельца соцсети, предусмотренные российским законодательством.

О каких именно проигнорированных обязательствах идет речь, в сообщении не уточняется.

Кроме того, Таганский суд оштрафовал компанию Apple, признанную виновной по статье 13.41 КоАП. Отмечается, что корпорация не удалила информацию, убрать которую было необходимо согласно российскому законодательству. Суд взыскал с Apple 3,5 миллиона рублей.

В июле TikTok оштрафовали за нарушение той же статьи административного кодекса. Размер взыскания также составил семь миллионов рублей. Максимальная сумма штрафа за это правонарушение — восемь миллионов рублей.