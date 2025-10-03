Умер незаконно осужденный россиянин

«КП»: Умер самый известный в России незаконно осужденный Медков

В селе Китаевское Ставропольского края умер Дмитрий Медков. Мужчина был осужден за убийство своей 14-летней сестры, которое он не совершал. Об этом сообщает «КП».

По данным издания, Медков — самый известный несправедливо осужденный в России. Его задержали по подозрению в убийстве сестры в 2003 году, когда он был еще студентом Александровского колледжа. Девочка-подросток пропала за восемь месяцев до этого, а показания против молодого человека дал его друг. После поимки Дмитрий признался в убийстве и в подробностях рассказал о произошедшем, а после — отказался от показаний. Эксперты признали его невменяемым, а суд отправил на принудительное лечение.

Спустя три года «погибшая» объявилась — оказалось, что девочка обиделась на мать и сбежала в Дагестан. О том, что происходило в это время с ее братом, она не знала.

Вскоре суд признал Медкова невиновным и отпустил его домой. В 2010 году двух дознавателей по делу Медкова — Сергея Каргалева и Алексея Михнева — признали виновными в превышении должностных полномочий и применении насилия. Их приговорили к трем годам условно и на два года лишили права работать в правоохранительных органах.

Спустя 19 лет «КП» попыталась связаться с Дмитрием, но на сообщения ответила сестра. Она пояснила, что у брата были осложнения после лечения, а в октябре 2024 года он скончался.

