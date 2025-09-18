Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:22, 18 сентября 2025Силовые структуры

Обвиняемый в коррупции бывший российский мэр умер в больнице

УФСИН: Экс-мэр Вологды Шулепов умер в больнице после длительного лечения
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Обвиняемый в коррупции бывший мэр Вологды Евгений Шулепов скончался в больнице, где проходил длительное лечение от хронического заболевания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСИН России по Вологодской области.

Шулепов ушел из жизни 17 сентября. Ему было 67 лет.

Экс-мэр Вологды был задержан в мае 2024 года по обвинению в получении взяток, превышении и злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве. Все это время он находился под стражей.

Ранее Генпрокуратура России потребовала конфисковать многомиллионные активы Шулепова, его семьи и помощницы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Две девушки и переодетый в старушку украинский диверсант. ФСБ предотвратила покушение на главу оборонного предприятия РФ

    В СПЧ призвали ужесточить наказание за домогательства мигрантов к россиянкам

    Похудевший сын Шварценеггера показал фигуру топлес

    Врач призвал перед утренним кофе совершить важное для здоровья действие

    Раскрыты возможные даты 19-го пакета санкций ЕС против России

    В Пентагоне обеспокоились из-за кампании Трампа против наркокартелей

    Президент РАН пообещал «ближе к 2036 году» отправить миссию на Венеру

    ВСУ потеряли большую часть штурмовых групп в Сумской области

    Появились подробности о затолкавших туалетный ершик в рот девочке российских школьницах

    Фон дер Ляйен столкнулась с новыми обвинениями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости