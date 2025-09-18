Обвиняемый в коррупции бывший российский мэр умер в больнице

УФСИН: Экс-мэр Вологды Шулепов умер в больнице после длительного лечения

Обвиняемый в коррупции бывший мэр Вологды Евгений Шулепов скончался в больнице, где проходил длительное лечение от хронического заболевания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСИН России по Вологодской области.

Шулепов ушел из жизни 17 сентября. Ему было 67 лет.

Экс-мэр Вологды был задержан в мае 2024 года по обвинению в получении взяток, превышении и злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве. Все это время он находился под стражей.

Ранее Генпрокуратура России потребовала конфисковать многомиллионные активы Шулепова, его семьи и помощницы.

