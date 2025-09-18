Россия
01:22, 18 сентября 2025Россия

Умер обвиняемый в коррупции бывший мэр Вологды

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Умер обвиняемый в коррупции бывший мэр Вологды Евгений Шулепов. Об этом сообщила его дочь Елена в соцсети «ВКонтакте».

Она опубликовала короткий пост со словами «Папы больше нет». Каких-либо обстоятельств случившегося она не раскрыла.

Шулепову было 67 лет. По информации РБК, в декабре 2024 года он перенес инсульт, также ему провели три сложнейшие операции на сердце.

Шулепова задержали в мае 2024 года по обвинению в получении взяток, превышении и злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве. По версии следствия, подозреваемый с помощью адвоката и других подельников получил из муниципальной собственности объекты недвижимости стоимостью не менее 90 миллионов рублей. Далее они были проданы, а деньги поделены между соучастниками. Его также подозревают в аферах при реализации программы переселения из аварийного жилья в период с 2008 по 2016 год.

1 августа Генпрокуратура России потребовала конфисковать многомиллионное состояние Шулепова, его семьи и помощницы. Ведомство подало иск об изъятии в доход государства 12 земельных участков, 10 квартир и домов, 22 нежилых объектов недвижимости в Вологде, Москве и областях. Среди активов — загородный комплекс на реке Кубена, катер Sea-Doo Challenger, автомобили Lexus и BMW, квадроцикл и снегоходы. Это имущество Шулепов нажил с 2003 по 2025 год, будучи госслужащим, что противоречит законодательству.

