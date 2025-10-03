В Европе указали на трещину в идее о «стене дронов»

Politico: Страны ЕС считают «стену дронов» попыткой контроля оборонной политики

Страны Европейского союзы (ЕС) считают «стену дронов» попыткой контроля национальной оборонной политики. На это указало издание Politico.

Отмечается, что идея Европейской комиссии (ЕК) дает трещину, поскольку и название, и концепция вызывают негативную реакцию в странах объединения.

«Страны, расположенные дальше от России, сомневаются в осуществимости этой идеи и ее стоимости, в том, как она вписывается в военные планы ЕС и НАТО, а также в том, не является ли это попыткой Брюсселя контролировать национальную оборонную политику», — сообщает издание.

Кроме того, европейские государства опасаются, что ЕК может давать слишком много обещаний.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал идею финансирования проекта «стены дронов» из фондов ЕС. По словам собеседников Politico, бундесканцлер отозвался о проекте «в очень резких выражениях».