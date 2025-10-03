Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:03, 3 октября 2025Мир

В Европе указали на трещину в идее о «стене дронов»

Politico: Страны ЕС считают «стену дронов» попыткой контроля оборонной политики
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: John Keeble / Getty Images)

Страны Европейского союзы (ЕС) считают «стену дронов» попыткой контроля национальной оборонной политики. На это указало издание Politico.

Отмечается, что идея Европейской комиссии (ЕК) дает трещину, поскольку и название, и концепция вызывают негативную реакцию в странах объединения.

«Страны, расположенные дальше от России, сомневаются в осуществимости этой идеи и ее стоимости, в том, как она вписывается в военные планы ЕС и НАТО, а также в том, не является ли это попыткой Брюсселя контролировать национальную оборонную политику», — сообщает издание.

Кроме того, европейские государства опасаются, что ЕК может давать слишком много обещаний.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал идею финансирования проекта «стены дронов» из фондов ЕС. По словам собеседников Politico, бундесканцлер отозвался о проекте «в очень резких выражениях».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве задержали миллиардера Сулейманова. Его подозревают в убийствах конкурентов

    Аферисты выманили у 95-летней блокадницы все сбережения

    Россияне массово устремились на курорт для богачей в ноябре

    Появились подробности задержания российского миллиардера

    В Норвегии задержали трех немцев за запуск дронов около аэропорта

    Неопознанные дроны объявились в Бельгии

    На Западе указали на выгоду сотрудничества России и Сирии

    Десятки российских школьников подхватили острую кишечную инфекцию

    Воздушный бой в Днепропетровской области попал на видео

    Врач развеяла миф о дезодоранте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости