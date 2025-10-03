Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:53, 3 октября 2025Россия

В Госдуме отреагировали на запрет никабов и хиджабов в школах

Депутат Матвеев: Запрет никабов и хиджабов в школах ХМАО законен и обоснован
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Запрет никабов и хиджабов в школах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) законен и обоснован. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Матвеев в своем Telegram-канале.

«Решение абсолютно законное и обоснованное. Светская общеобразовательная школа не место для религиозных демонстраций. Кто сильно верующий — может посещать религиозные учебные заведения или находится на домашнем обучении», — написал он.

Ранее в департаменте образования и науки региона заявили, что 303 школы с учетом мнения родительских советов и общественности приняли решение о запрете любых головных уборов, включая никабы и хиджабы, вне зависимости от того, является он элементом религиозной принадлежности или нет.

Отмечается, что ученикам в равной степени запретили носить в помещении косынки, тюбетейки или шляпы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского миллиардера Сулейманова арестовали по делу о расправе

    В Госдуме отреагировали на запрет никабов и хиджабов в школах

    Врач решил доказать безопасность погубившего двух детей сиропа, выпил его и упал в обморок

    Малышева поругалась с не захотевшей пить таблетки гостьей «Жить здорово!»

    России пришлось уменьшить золотой запас

    Кошка оказалась в неожиданном месте и попала на видео

    Пользователи наушников Apple услышали свист в ушах

    Тейлор Свифт испугалась Трампа и решила уехать в Великобританию

    Названы неочевидные ранние признаки приближающегося инсульта или инфаркта

    Сотни школ в регионе России запретили ношение никабов и хиджабов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости