В Госдуме отреагировали на запрет никабов и хиджабов в школах

Депутат Матвеев: Запрет никабов и хиджабов в школах ХМАО законен и обоснован

Запрет никабов и хиджабов в школах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) законен и обоснован. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Матвеев в своем Telegram-канале.

«Решение абсолютно законное и обоснованное. Светская общеобразовательная школа не место для религиозных демонстраций. Кто сильно верующий — может посещать религиозные учебные заведения или находится на домашнем обучении», — написал он.

Ранее в департаменте образования и науки региона заявили, что 303 школы с учетом мнения родительских советов и общественности приняли решение о запрете любых головных уборов, включая никабы и хиджабы, вне зависимости от того, является он элементом религиозной принадлежности или нет.

Отмечается, что ученикам в равной степени запретили носить в помещении косынки, тюбетейки или шляпы.