Сотни школ в регионе России запретили ношение никабов и хиджабов

URA.RU: В ХМАО школы запретили ношение никабов и хиджабов

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) сотни школ запретили ношение никабов и хиджабов. О решении образовательных учреждений региона России сообщает URA.RU.

Как пояснили в департаменте образования и науки региона, 303 школы с учетом мнения родительских советов и общественности приняли решение о запрете любых головных уборов, включая никабы и хиджабы, вне зависимости от того, является он элементом религиозной принадлежности или нет. Ученикам в равной степени запретили носить в помещении косынки, тюбетейки или шляпы.

«Перед поступлением в школу родители знакомятся со всеми нормативными актами, включая требования к внешнему виду, и подтверждают это подписью. В случае несогласия можно выбрать другую форму обучения, например, семейную», — уточнили в ведомстве, добавив, что принятые локальные акты будут действовать в течение всего учебного года.

Ранее в Госдуме назвали сроки проработки законопроекта о запрете ношения одежды, скрывающей лицо. Документ находится на доработке.