Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:53, 3 октября 2025Россия

В Госдуме ответили на данные о подготовке ВСУ масштабной атаки на Крым

Депутат Белик: Попытки ВСУ организовать атаку на Крым не будут успешны
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) организовать масштабную атаку на Крым не обернутся для них успехом. Об этом, реагируя на данные об организации атаки на полуостров, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик. Его слова передает РИА Новости.

Ранее Sky News со ссылкой на военного аналитика Майкла Кларка сообщал, что Украина может готовить масштабную атаку на Крым до зимы. Атаки в том числе могут быть связаны с передачей Киеву от США крылатых ракет Tomahawk.

«Украина уже три года собирается зайти в Крым, и все никак не получается. И этот раз не станет исключением. Зачем идти туда, где "забили снаряды в пушки туго". Врага ждет печальная участь», — сказал парламентарий.

По его словам, не стоит несерьезно относиться к угрозе вторжения ВСУ на территорию России, так как противник может высадить диверсионную группу на побережье и вести подрывную деятельность и уничтожать инфраструктуру.

Возможные планы ВСУ атаковать Крым также прокомментировал военный эксперт Василий Дандыкин. Он допустил, что ВСУ могут атаковать полуостров с помощью безэкипажных катеров, однако их уже успешно уничтожали российские военные. Но, добавил Дандыкин, украинские войска не стоят на месте и ставят на катера переносные зенитные ракетные комплексы, системы радиоэлектронной борьбы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это станет точкой невозврата». В Китае назвали решение Трампа, способное развязать войну между Россией и США

    В России начались перебои с поставками купленного на бирже топлива

    В России готовился теракт против полицейских

    Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

    Раскрыта стоимость самой дорогой усадьбы в Москве

    Трамп захотел помощи бизнеса в вопросе завершения шатдауна

    Миллионы туристов отдохнули летом на главном российском курорте богачей

    Военный высказался о роли Великобритании в ударах по России

    Россиянка попала под следствие за укол своему новорожденному сыну

    Похищение со стрельбой юной россиянки попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости