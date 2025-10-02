Россия
В России прокомментировали возможные планы ВСУ атаковать Крым

Дандыкин заявил, что попытки ВСУ атаковать Крым обречены на провал
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dmitry Bogatyrev / Unsplash

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин прокомментировал слова аналитика Майкла Кларка, заявившего, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут осенью атаковать Крым. Дандыкин в разговоре с «МК» объяснил, почему планы Киева обречены на провал.

«Что ж, Майкл Кларк, как говорится, спасибо вам, что предупредили, теперь мы знаем, куда пойдут ВСУ. (...) Но не исключаю, что "предупреждение" — это, скорее, элемент дезинформации», — высказался эксперт. При этом Дандыкин отметил, что в Крыму размещена солидная группировка войск, аналогичная тем, что прикрывают границы в прифронтовых регионах РФ. «Состав этой группировки усилен, так что ловить там вэсэушникам по большому счету нечего», — пояснил он.

Комментируя возможную атаку на полуостров, военный эксперт допустил, что ВСУ могут сделать это с помощью безэкипажных катеров, однако их уже успешно топили. Однако, добавил Дандыкин, украинские войска не стоят на месте и ставят на катера переносные зенитные ракетные комплексы, системы радиоэлектронной борьбы.

«Если же говорить о ракетных ударах, например, тех же украинских ракетах "Нептун", то сейчас Крым прикрыт очень мощной группировкой ПВО», — уточнил он. Эксперт добавил, что все атаки ВСУ локализуются. «Подходы к Крымскому мосту ВСУ пытались отработать — все бесполезно. Желание, конечно, есть, но возможностей маловато», — констатировал Дандыкин.

Ранее бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал сделать Крым непригодным для жизни. Как считает экс-министр, Европа должна ударить по самолюбию президента РФ Владимира Путина, который в 2014 году сравнил Крымский полуостров со Святой горой.

