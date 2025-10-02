Дандыкин заявил, что попытки ВСУ атаковать Крым обречены на провал

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин прокомментировал слова аналитика Майкла Кларка, заявившего, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут осенью атаковать Крым. Дандыкин в разговоре с «МК» объяснил, почему планы Киева обречены на провал.

«Что ж, Майкл Кларк, как говорится, спасибо вам, что предупредили, теперь мы знаем, куда пойдут ВСУ. (...) Но не исключаю, что "предупреждение" — это, скорее, элемент дезинформации», — высказался эксперт. При этом Дандыкин отметил, что в Крыму размещена солидная группировка войск, аналогичная тем, что прикрывают границы в прифронтовых регионах РФ. «Состав этой группировки усилен, так что ловить там вэсэушникам по большому счету нечего», — пояснил он.

Комментируя возможную атаку на полуостров, военный эксперт допустил, что ВСУ могут сделать это с помощью безэкипажных катеров, однако их уже успешно топили. Однако, добавил Дандыкин, украинские войска не стоят на месте и ставят на катера переносные зенитные ракетные комплексы, системы радиоэлектронной борьбы.

«Если же говорить о ракетных ударах, например, тех же украинских ракетах "Нептун", то сейчас Крым прикрыт очень мощной группировкой ПВО», — уточнил он. Эксперт добавил, что все атаки ВСУ локализуются. «Подходы к Крымскому мосту ВСУ пытались отработать — все бесполезно. Желание, конечно, есть, но возможностей маловато», — констатировал Дандыкин.

Ранее бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал сделать Крым непригодным для жизни. Как считает экс-министр, Европа должна ударить по самолюбию президента РФ Владимира Путина, который в 2014 году сравнил Крымский полуостров со Святой горой.

