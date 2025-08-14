Раскрыты планы Украины по созданию ракетных комплексов «Сапсан». Под их удар могли попасть Москва и ядерный центр России

Россия сорвала производство Киевом способных ударить по Москве ракет «Сапсан»

Российская армия совместно с ФСБ провела операцию по срыву производства баллистических ракетных комплексов «Сапсан» на Украине.

В результате операции удалось ликвидировать объекты промышленного комплекса Украины, на которых создавались «Сапсаны», — два в Павлограде Днепропетровской области и два в городе Шостке Сумской области. По всем объектам было нанесено огневое поражение, это подтверждается спутниковыми снимками и другими техническими средствами.

Получена упреждающая информация о разработке и начале производства украинской стороной комплекса «Сапсан», в том числе точные координаты зданий, сооружений и предприятий, задействованных в создании ракетных комплексов, а также средства ПВО ФСБ России

Известно, что Украина втайне развивала собственную ракетную программу по технологиям и запасам, оставшимся от СССР. В конце мая 2025 года украинский лидер Владимир Зеленский встречался в Берлине с канцлером Германии Фридрихом Мерцем для обсуждения создания «Сапсанов».

Тогда Мерц заявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Позже между странами было подписано соглашение о финансировании производства дальнобойных ракет на Украине — ФРГ выделила пять миллиардов евро на военную помощь Киеву и поставку систем ПВО.

ФСБ удалось добыть ценные разведданные о проекте «Сапсан»

Также в результате операции по уничтожению базы ФСБ добыла и опубликовала переговоры сотрудников украинского предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) о проекте «Сапсан».

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

На одной из аудиозаписей сотрудники предприятия обсуждают детали контракта на производство ракетного комплекса. «Нас интересуют корпуса, сопла, расчеты. Тогда мы планируем 200 штук в месяц делать», — сказал один из сотрудников.

Из опубликованных переговоров можно узнать о провалившихся мерах безопасности на Павлоградском заводе. Также в материалах упоминается сотрудник, которому отменили бронь от мобилизации.

Украинские ракеты могли бы долетать до российского ядерного центра

Комплексы «Сапсан» планировалось использовать для ударов вглубь России — на 500-700 километров. Представители НАТО разрешили Украине такую атаку. В радиус поражения теоретически попадали Москва и Минск.

Так, под удар мог бы попасть и ядерный центр в Сарове Нижегородской области. Там расположен Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики.