ФСБ: Зеленский в Германии обсуждал с Мерцем проектную документацию по «Сапсанам»

В конце мая 2025 года Владимир Зеленский встречался в Берлине с канцлером Германии Фридрихом Мерцем для обсуждения создания дальнобойного ракетного комплекса «Сапсанов». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

Во время совместной пресс-конференции Мерц заявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Позже после встречи главы военного ведомства ФРГ Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова было подписано соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. Тогда Германия выделила пять миллиардов евро на военную помощь Киеву и поставку систем ПВО.

Ранее сообщалось, что ФСБ и Минобороны России провели совместную операцию и поразили объекты промышленного комплекса Украины, на которых создавались «Сапсаны». Благодаря успешной операции Украина долгое время не сможет производить дальнобойные ракетные комплексы.