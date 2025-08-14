Силовые структуры
08:30, 14 августа 2025

Раскрыты планы Украины по созданию ракетных комплексов «Сапсан» для ударов вглубь России

ФСБ: Россия сорвала планы Украины по производству ракетных комплексов «Сапсан»
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

ФСБ и Министерства обороны России сорвали планы Украины по производству баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

В спецслужбе заявили, что ФСБ и Минобороны провели совместную операцию и поразили объекты промышленного комплекса Украины, на которых создавались «Сапсаны». Благодаря успешной операции Украина долгое время не сможет производить дальнобойные ракетные комплексы.

Украина втайне развивала собственную ракетную программу по технологиями и запасам, оставшимися от СССР. Комплексы «Сапсан» планировали использовать для ударов вглубь России.

