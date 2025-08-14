ФСБ: Ущерб Украины от операции по срыву производства «Сапсанов» колоссальный

Военно-промышленный комплекс Украины понес колоссальные убытки от проведенной Россией операции по срыву производства баллистических ракетных комплексов «Сапсан». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ Росиии.

ФСБ и Российская армия в ходе совместной операции поразили объекты промышленного комплекса Украины, на которых создавались «Сапсаны», — два в Павлограде Днепропетровской области и два в городе Шостке Сумской области. По всем объектам были нанесены огневые поражение, это подтверждается спутниковыми снимками и другими техническими средствами.

Украина втайне развивала собственную ракетную программу по технологиями и запасам, оставшимися от СССР. Планировалось использовать комплексы «Сапсан» для ударов вглубь России — на 500-700 километров. Представители НАТО разрешили такую атаку. Москва и Минск теоретически попадали в радиус поражения комплексом.