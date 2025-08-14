Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:11, 14 августа 2025Силовые структуры

ФСБ раскрыла ущерб Украины от операции по срыву производства «Сапсанов»

ФСБ: Ущерб Украины от операции по срыву производства «Сапсанов» колоссальный
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Военно-промышленный комплекс Украины понес колоссальные убытки от проведенной Россией операции по срыву производства баллистических ракетных комплексов «Сапсан». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ Росиии.

ФСБ и Российская армия в ходе совместной операции поразили объекты промышленного комплекса Украины, на которых создавались «Сапсаны», — два в Павлограде Днепропетровской области и два в городе Шостке Сумской области. По всем объектам были нанесены огневые поражение, это подтверждается спутниковыми снимками и другими техническими средствами.

Украина втайне развивала собственную ракетную программу по технологиями и запасам, оставшимися от СССР. Планировалось использовать комплексы «Сапсан» для ударов вглубь России — на 500-700 километров. Представители НАТО разрешили такую атаку. Москва и Минск теоретически попадали в радиус поражения комплексом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ раскрыла ущерб Украины от операции по срыву производства «Сапсанов»

    ВСУ ударили по центру столицы региона России

    Нехватку сотрудников в санаториях России оценили

    МВД разъяснило данные о возможном запрете одного опасного аксессуара для авто

    Раскрыты опасения Трампа из-за Зеленского перед саммитом на Аляске

    Раскрыты планы Украины по созданию ракетных комплексов «Сапсан» для ударов вглубь России

    Мерзкие туалетные привычки жениха заставили женщину задуматься о разрыве помолвки

    Стало известно о странном поведении Зеленского в разговоре с Трампом

    Зеленский записал видеообращение к Соловьеву

    Бывший посол США раскритиковал позицию Трампа перед встречей с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости