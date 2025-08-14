ФСБ: Украина планировала удары ракетами «Сапсан» вглубь России с разрешения НАТО

Россия сорвала планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

По данным ведомства, Россия поразила объекты промышленного комплекса Украины, на которых создавались «Сапсаны». Киев хотел использовать их для ударов вглубь России — на 500-700 километров. Представители НАТО разрешили такую атаку.

Отмечается, что Москва и Минск теоретически попадали в радиус поражения комплексом.

Ранее стало известно, что агентурная сеть спецслужб Украины терпит кризис. Одна из причин этому — сокращение финансовой помощи от западных стран.