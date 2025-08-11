Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:48, 11 августа 2025Силовые структуры

Названа причина кризиса агентурной сети спецслужб Украины

ФСБ: Агентурная сеть Украины терпит кризис из-за недостатка помощи от Запада
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Агентурная сеть спецслужб Украины терпит кризис. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России.

По данным ведомства, одна из причин этому — сокращение финансовой помощи от западных стран.

Всего в 2024 году ФСБ предотвратила 110 терактов, ликвидировала 45 террористических ячеек и задержала более тысячи человек, причастных к терроризму.

Ранее сообщалось, что Украина используют россиян как смертников для организации террактов. Одним из таких стал подрыв главы Федерации бокса Донецкой народной республики, основателя добровольческого батальона «Арбат» Армена Саркисяна, который произошел 3 февраля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Азербайджан захотел отомстить России за атаки на свои газовые объекты на Украине

    Стало известно о выбивании ВСУ с одного из главных угольных предприятий

    Раскрыто содержание предсмертной записки расправившейся со своими детьми матери

    На Украине признали продвижение армии России близ Покровска и Константиновки

    В российском городе самосвал дважды наехал на группу людей и попал на видео

    Лучемет «Посох» успешно прошел испытания

    Раскрыта схема подрыва вице-мэра Ставрополя

    Американский автогонщик сломал ключицу во время празднования победы

    Попавшую в ДТП звезду реалити-шоу не удалось спасти

    Могилы бойцов СВО осквернили в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости