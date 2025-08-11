ФСБ: Агентурная сеть Украины терпит кризис из-за недостатка помощи от Запада

Агентурная сеть спецслужб Украины терпит кризис. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России.

По данным ведомства, одна из причин этому — сокращение финансовой помощи от западных стран.

Всего в 2024 году ФСБ предотвратила 110 терактов, ликвидировала 45 террористических ячеек и задержала более тысячи человек, причастных к терроризму.

Ранее сообщалось, что Украина используют россиян как смертников для организации террактов. Одним из таких стал подрыв главы Федерации бокса Донецкой народной республики, основателя добровольческого батальона «Арбат» Армена Саркисяна, который произошел 3 февраля.

