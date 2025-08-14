Силовые структуры
08:24, 14 августа 2025
Силовые структуры

Российский ядерный центр попадал бы под удар украинских ракет «Сапсан»

ФСБ: В Сарове ядерный центр попадал бы под удар украинских ракет «Сапсан»
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Ядерный центр в Сарове попадал бы в радиус поражения украинских баллистических ракетных комплексов «Сапсан». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

В радиус поражения «Сапсана» попадали Москва и Минск. Кроме того, родина ядерного оружия Саров в Нижегородской области был бы под ударом. Там расположен Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики.

ОТРК «Сапсан» был предназначен для нанесения ударов вглубь территории России на 500-750 километров. Однако ФСБ и Российская армия в ходе совместной операции поразили объекты промышленного комплекса Украины, на которых создавались «Сапсаны». По всем объектам были нанесены огневые поражения, это подтверждается спутниковыми снимками и другими техническими средствами.

