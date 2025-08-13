Новое лазерное оружие России смогло уничтожить дрон ВСУ за несколько секунд. Что о нем известно?

Новое лазерное оружие России может уничтожить дрон врага за несколько секунд

В России протестировали новый боевой лазер, способный уничтожить вражеский беспилотник в считаные секунды. Об эффективности лазерной системы противовоздушной обороны (ПВО) рассказал эксперт в области беспилотных систем Сергей Товкач.

Специалист заметил, что лазерное вооружение напрасно называют «чем-то из области фантастики». По его мнению, российское лазерное оружие позволит совершить прорыв в борьбе с дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине.

Лазеры для ближнего контура обороны в городе и защиты техники — это рабочая тема против дронов Сергей Товкач эксперт в области беспилотных систем

Он напомнил, что во время последних испытаний на полигоне лазерный луч в течение нескольких секунд прожег топливный бак вражеского дрона, находясь в двух с половиной километрах от него.

Россия начала использовать лазерную антидроновую систему в зоне СВО

Российские военные уже начали использовать лазерную систему ПВО для борьбы с беспилотниками ВСУ в рамках СВО. Антидроновый комплекс позволяет выжигать камеры украинской техники и уничтожать ее еще на подлете к цели.

Отмечается, что небольшие вражеские дроны удается нейтрализовать на расстоянии двух-трех километров. При этом разведывательные дроны удается уничтожить на расстоянии в шесть километров.

Военный эксперт Юрий Кнутов подчеркивал, что данный комплекс мощностью 35 киловатт по характеристикам обходит американскую систему C-UAS DE с 26-киловаттным излучателем. При этом он отметил, что стоимость развертывания лазерной ПВО довольно высока, хотя ее использование обходится дешевле чем ракетной системы.

В сети выложили кадры использования боевого лазера против украинского дрона-камикадзе FP-1. На видео можно заметить, как световой луч пронзает беспилотник и через несколько секунд аппарат взрывается.

Военнослужащий подразделения ПВО. Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Лучемет «Посох» успешно прошел испытания

Российский антидроновый лазер «Посох» успешно прошел стендовые испытания. Его разработчики сообщили, что луч сумел прожечь сантиметровую сталь в 15 раз быстрее, чем предыдущая версия оружия.

Мы собрали новую, более мощную установку, использовав, в частности, новую линзу, и испытали в своей лаборатории разработчики лазера «Посох»

Во время испытания лазер успешно прожигал тестовые образцы крыльев вражеских беспилотников. Так, на расстоянии 50 метров лучемет прожег крыло дрона в течение 0,1 секунды. В дальнейшем вооружение также испытают на полигоне на большом расстоянии.