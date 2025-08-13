Наука и техника
Работу российского боевого лазера показали на видео

Появилось видео уничтожения беспилотника ВСУ российским боевым лазером
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

В сети появились кадры применения российскими войсками боевого лазера. Ролик опубликован в Telegram-канале «Военный осведомитель».

На видео видно, как летящий беспилотник подвергается воздействию светового луча и через несколько секунд взрывается. Уточняется, что таким образом был уничтожен дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) FP-1.

О том, что Вооруженные силы (ВС) России начали применять лазерную систему противовоздушной обороны (ПВО) для борьбы с дронами противника в зоне специальной военной операции (СВО), стало известно в июне. Антидроновый комплекс позволяет выжигать камеры беспилотников и нейтрализовывать их до подлета к цели. Малые ударные дроны можно ликвидировать на расстоянии двух-трех километров, а дальность поражения разведывательных аппаратов составляет шесть километров.

