Работу российского боевого лазера показали на видео

Появилось видео уничтожения беспилотника ВСУ российским боевым лазером

В сети появились кадры применения российскими войсками боевого лазера. Ролик опубликован в Telegram-канале «Военный осведомитель».

На видео видно, как летящий беспилотник подвергается воздействию светового луча и через несколько секунд взрывается. Уточняется, что таким образом был уничтожен дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) FP-1.

О том, что Вооруженные силы (ВС) России начали применять лазерную систему противовоздушной обороны (ПВО) для борьбы с дронами противника в зоне специальной военной операции (СВО), стало известно в июне. Антидроновый комплекс позволяет выжигать камеры беспилотников и нейтрализовывать их до подлета к цели. Малые ударные дроны можно ликвидировать на расстоянии двух-трех километров, а дальность поражения разведывательных аппаратов составляет шесть километров.