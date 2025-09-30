Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:46, 30 сентября 2025Россия

«Дело принимает серьезный оборот». Украина атаковала Россию ракетами «Нептун» и сотней беспилотников

МО РФ: Средства ПВО сбили две украинские ракеты «Нептун» и 128 БПЛА
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Wikipedia

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили две украинские ракеты «Нептун». Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО).

По информации ведомства, ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не смогли достичь цели. Что могло ею быть, в обращении не уточнили.

Р-360 «Нептун» — украинская дозвуковая крылатая ракета корабельного, воздушного и наземного базирования с максимальной дальностью стрельбы 300 километров

Также известно, что за минувшие сутки над территорией России было перехвачено 128 беспилотников ВСУ.

В России отреагировали на атаку ракетами «Нептун»

По мнению депутата Госдумы Андрея Колесника, попытка Киева атаковать дальнобойным оружием говорит о том, что западные страны до сих пор не решились передать ВСУ свое вооружение. При этом запуск ракет такого типа подтверждает усиление конфронтации между Россией и Украиной, подчеркнул Колесник в разговоре с «Лентой.ру».

Фото: РИА Новости

Он добавил, что цели украинских ракет «Нептун» могли быть любыми, включая оборонный комплекс и мирные объекты.

Куда бы они ни летели. Во-первых, огромное спасибо ПВО за то, что сработали и подтвердили свое звание лучшей в мире. Ну, а во-вторых, надо понимать, что дело принимает еще более серьезный оборот, поэтому отвечать надо по-серьезному. Даже не отвечать, а задавать вопросы Украине

Андрей Колесникдепутат Госдумы

Ранее военный эксперт объяснил сложность перехвата украинской ракеты «Нептун»

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что украинская противокорабельная ракета «Нептун» является модифицированной версией советской ракеты Х-35, и ее достаточно непросто обнаружить и перехватить.

Фото: Kacper Pempel / Reuters

«"Нептун" — это бывшая советская ракета Х-35, на основе которой украинцы создали свою. У России есть свой аналог. Это крылатая дозвуковая ракета с приличной дальностью, порядка 300 километров. Как и все ракеты, которые мы разрабатывали, ее достаточно трудно обнаружить и уничтожить, она летит по очень низкой траектории. Соответственно, это сложная цель для ПВО», — сказал Дандыкин.

Материалы по теме:
Раскрыты планы Украины по созданию ракетных комплексов «Сапсан». Под их удар могли попасть Москва и ядерный центр России
Раскрыты планы Украины по созданию ракетных комплексов «Сапсан». Под их удар могли попасть Москва и ядерный центр России
14 августа 2025
«Фактически немецкие ракеты». В России оценили ракетную программу Украины, которая должна была «обрушить море огня» на Москву
«Фактически немецкие ракеты». В России оценили ракетную программу Украины, которая должна была «обрушить море огня» на Москву
14 августа 2025

При этом против ракеты отлично работает система С-400 и корабельные средства противовоздушной обороны типа АКАСа, добавил полковник в отставке Анатолий Матвийчук. А равная по мощности «Нептуну» в России, по его словам, противокорабельная ракета «Бал».

«Нептун» по своим характеристикам похожа на западные ракеты, которые сегодня находятся на вооружении Киева. «Эта ракета была придумана для обороны морских побережий, для уничтожения морских целей. Но после некоторых доработок она спокойно может применяться и по наземным объектам», — пояснил Матвийчук.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дело принимает серьезный оборот». Украина атаковала Россию ракетами «Нептун» и сотней беспилотников

    Новый способ заработать появился у российских блогеров

    Российский «Сварог-стрела» перехватит БПЛА самолетного типа

    Россиянка назвала тварями помогающих бойцам СВО волонтеров и поплатилась

    Во Франции раскритиковали Зеленского после одного требования к Западу

    Страна Восточной Европы решила отказаться от российского газа

    Россиянам назвали причины для отказа в компенсации за потоп в квартире

    Подмосковье станет винодельческим регионом

    Употребивший снюс на камеру президент Польши рассказал о беседах с призраком-русофобом

    Модному в 2000-х образу предрекли популярность осенью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости