В России отреагировали на атаку Украины с применением ракет «Нептун»

Депутат Колесник: Запуск ракет по РФ говорит об усилении конфронтации с Украиной

Запуск ракет «Нептун» говорит о том, что западные страны пока не решились передать Киеву свое дальнобойное оружие, однако эта атака подтверждает усиление конфронтации между Россией и Украиной. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал депутат Госдумы Андрей Колесник.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Украина атаковала Россию ракетами «Нептун». Они не смогли достичь конечной точки маршрута и были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны.

Депутат рассказал, что цели украинских ракет «Нептун» могли быть любыми, включая оборонный комплекс и мирные объекты. При этом сам факт того, что ракеты такого типа были запущены по Российской Федерации, говорит об усилении конфронтации и эскалации конфликта, подчеркнул он.

«Куда бы они ни летели. Во-первых, огромное спасибо ПВО за то, что сработали и подтвердили свое звание лучшей в мире. Ну, а во-вторых, надо понимать, что дело принимает еще более серьезный оборот, поэтому отвечать надо по-серьезному. Даже не отвечать, а задавать вопросы Украине», — прокомментировал парламентарий.

30 сентября Минобороны России рассказало о продвижении российских войск в Донецкой народной республике. Там под российский контроль перешел населенный пункт Северск Малый. Контроль над ним установили военнослужащие Южной группировки войск.