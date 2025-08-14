«Фактически немецкие ракеты». В России оценили ракетную программу Украины, которая должна была «обрушить море огня» на Москву

Политолог Марков: ФСБ и ВС РФ помешали Зеленскому обрушить море огня на Москву

ФСБ и армия России провели мощную операцию по срыву планов украинского президента Владимира Зеленского обрушить «море огня» на Москву. Об этом заявил российский политолог Сергей Марков.

По его словам, разрабатываемые Украиной баллистические оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Сапсан» способны нести до 480 килограммов взрывчатки и могут бить на расстояние от 500 до 700 километров в зависимости от модификации. Он также отметил, что «Сапсан», по сути, является немецкой ракетой, производимой на территории Украины.

«Сапсан» несет 480 килограммов взрывчатки, и по плану Зеленского ракеты должны были обрушить море огня на Москву. Это фактически немецкие ракеты. Их производила на территории Украины Германия Сергей Марков политолог

ФСБ опубликовала карту с радиусом возможного поражения украинскими «Сапсанами»

Москва и Минск теоретически попадали в радиус поражения украинских ракет. На карте отмечены почти вся территория Белоруссии и значительная часть городов России, в основном в центральной части страны.

Изображение: ФСБ

Баллистические ракеты «Сапсан» предназначались для нанесения ударов глубь России на 500-750 километров. По данным ФСБ, при запуске с Украины в зону возможного поражения попадали Москва, Донецк, Калуга, Тула, Владимир, Саров, Минск, Витебск и другие города.

Россия сорвала производство ракет «Сапсан»

Российская армия совместно с ФСБ провела операцию по срыву производства баллистических ракетных комплексов «Сапсан» на Украине.

В ходе работы были уничтожены объекты промышленного комплекса, на которых создавались «Сапсаны», — два в Павлограде Днепропетровской области и два в городе Шостке Сумской области. По всем объектам было нанесено огневое поражение, что подтверждается спутниковыми снимками и другими техническими средствами.

На территорию завода прилетело где-то порядка 30 беспилотников. Все ракеты, все прилетели, да и «Шахеды». Если бы там не было пороха и тротила — все здания тоже были бы целы

ФСБ России

Также в результате операции по уничтожению базы ФСБ удалось добыть записи переговоров сотрудников украинского предприятия о проекте «Сапсан». На опубликованной аудиозаписи они обсуждают детали контракта на производство ракетного комплекса. «Нас интересуют корпуса, сопла, расчеты. Тогда мы планируем 200 штук в месяц делать», — сказал один из сотрудников.

Фото: VoidWanderer / Wikimedia

Военный эксперт допустил удар Киева по Москве после переговоров

Военный аналитик Андрей Клинцевич, возглавляющий Центр изучения военных и политических конфликтов, допустил, что после переговоров России и США Украина может расширить радиус ударов.

По словам эксперта, разведка якобы сообщает о подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ) к ударам по столице. Клинцевич считает, что Киев может использовать не только беспилотники, но и дальнобойные ракеты, такие как «Нептун» и «Сапсан».

«Вчера у меня был разговор с офицерами нашей разведки, которые все видят в глубине противника. Они говорят: "К сожалению, Москве приготовиться". Противник 100 процентов сейчас будет воздействовать», — заявил аналитик.