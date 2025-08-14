Опубликована карта России с радиусом возможного поражения украинскими ракетами «Сапсан»

ФСБ показала карту регионов РФ, куда могла долететь украинская ракета «Сапсан»

ФСБ опубликовала карту регионов России с радиусом возможного поражения украинским дальнобойным ракетным комплексом «Сапсан», производство которого поразила Российская армия. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, судя по карте, в зону, которую теоретически могла поразить ракета «Сапсан», попал Московский регион и большая часть Центральной России. Кроме того, под удар попадала почти вся территория Белоруссии.

О том, что Украина втайне развивала собственную ракетную программу по технологиями и запасам, оставшимися от СССР, стало известно утром в четверг, 14 августа.

