Названы попадающие в радиус поражения украинских ракет «Сапсан» города России и Белоруссии

ФСБ: Москва и Минск попадали в радиус поражения украинских ракет «Сапсан»

Москва и Минск теоретически попадали в радиус поражения украинских баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Сапсан». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

По данным агентствах, при запуску с Украины в зону возможного поражения попадали города России и Белоруссии. Это Москва, Донецк, Калуга, Тула, Владимир, Саров, Минск, Витебск и другие города. Отмечается, что баллистические ракеты «Сапсан» предназначались для нанесения ударов глубь России на 500-750 километров.

Ранее, ФСБ опубликовала карту регионов России с радиусом возможного поражения. Судя по карте, в зону, которую теоретически могла поразить ракета «Сапсан», попал Московский регион и большая часть Центральной России. Кроме того, под удар попадала почти вся территория Белоруссии.