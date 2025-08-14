Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:59, 14 августа 2025Силовые структуры

Названы попадающие в радиус поражения украинских ракет «Сапсан» города России и Белоруссии

ФСБ: Москва и Минск попадали в радиус поражения украинских ракет «Сапсан»
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Первоначальная версия ракеты «Сапсан»

Первоначальная версия ракеты «Сапсан». Фото: Sergienkod / wikipedia

Москва и Минск теоретически попадали в радиус поражения украинских баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Сапсан». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

По данным агентствах, при запуску с Украины в зону возможного поражения попадали города России и Белоруссии. Это Москва, Донецк, Калуга, Тула, Владимир, Саров, Минск, Витебск и другие города. Отмечается, что баллистические ракеты «Сапсан» предназначались для нанесения ударов глубь России на 500-750 километров.

Ранее, ФСБ опубликовала карту регионов России с радиусом возможного поражения. Судя по карте, в зону, которую теоретически могла поразить ракета «Сапсан», попал Московский регион и большая часть Центральной России. Кроме того, под удар попадала почти вся территория Белоруссии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты планы Украины по созданию ракетных комплексов «Сапсан». Под их удар могли попасть Москва и ядерный центр России

    Россиянам подсказали способы продать авто дороже

    Лидер «Касты» прекратил ведение бизнеса в России

    Минобороны страны НАТО призвало Зеленского к компромиссу по Украине

    Названы причины развития ПТСР у женщин

    «Момент максимального давления» на Зеленского за последние шесть лет описали

    Участник Stand Up на ТНТ рассказал о жизни с неизлечимой болезнью

    Участник СВО напомнил россиянам о «кровавой бойне» в 500 километрах от Москвы

    «Самый горячий» член британской королевской семьи отпраздновал выпускной

    Китайская модель ИИ оказалась зависима от технологий США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости