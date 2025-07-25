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15:27, 25 июля 2025Россия

Военный эксперт допустил удар Киева по Москве после переговоров

Военный эксперт Клинцевич: Киев может ударить по Москве после переговоров
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Не исключено, что Киев может расширить радиус ударов, нацеливаясь на Москву не только с помощью многочисленных беспилотников, но и дальнобойных ракет. Об этом заявил в эфире «Вести FM» военный аналитик Андрей Клинцевич, возглавляющий Центр изучения военных и политических конфликтов.

Клинцевич выразил мнение, что после переговоров Киев попытается представить ситуацию таким образом, чтобы обвинить Россию в неготовности к компромиссам. По словам эксперта, Киев надеется, что президент США Дональд Трамп все же вмешается в ситуацию, когда в сентябре истечет его ультиматум. Клинцевич добавил, что разведка якобы сообщает о подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ) к ударам по столице.

«Вчера у меня был разговор с офицерами нашей разведки, которые все видят в глубине противника. Они говорят: "К сожалению, Москве приготовиться". Противник сто процентов сейчас будет воздействовать», — заявил эксперт.

Клинцевич считает, что Украина может попытаться атаковать Москву с использованием как дронов, так и дальнобойных ракет собственного производства. Он допустил вероятность комбинированных атак с использованием сотен дронов, а также ракет «Нептун» и «Сапсан».

По итогам третьего раунда российско-украинских переговоров, которые состоялись 23 июля в Стамбуле, глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что позиции Москвы и Киева по меморандумам сейчас далеки друг от друга.

14 июля Трамп заявил, что введет против России и ее торговых партнеров тарифы в размере 100 процентов, если за 50 дней не будет заключено мирное соглашение по украинскому конфликту. Он признался, что недоволен действиями Москвы и обвинил ее в пустых разговорах об урегулировании кризиса на Украине.

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