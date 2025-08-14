Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:21, 14 августа 2025Россия

Стало известно о планах Зеленского обрушить «море огня» на Москву

Политолог Марков: ФСБ сорвала планы Зеленского обрушить море огня на Москву
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) совместно с российскими войсками сорвала планы Владимира Зеленского обрушить «море огня» на Москву. Об этом заявил в Telegram российский политолог Сергей Марков.

Так Марков прокомментировал официальные сообщения, из которых стало известно о ликвидации на Украине объектов производства баллистических ракетных комплексов «Сапсан».

Политолог напомнил, что разрабатываемая Украиной ракета «Сапсан» способна нести до 480 килограммов взрывчатки и способна бить на расстояние от 500 до 700 километров в зависимости от модификации. «По плану Зеленского ракеты "Сапсан" должны были обрушить море огня на Москву», — заявил Марков.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«Если умирать, то лучше на своем огороде» Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
«Если умирать, то лучше на своем огороде»Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
6 августа 2025

Он отметил, что «Сапсан», по сути, является немецкой ракетой, производимой на территории Украины.

Ранее участник спецоперации обратился к россиянам и напомнил о «кровавой бойне» в 500 километрах от Москвы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Число пострадавших при ударе БПЛА по многоквартирному дому в Ростове-на-Дону резко выросло

    В Китае рассказали о возможном визите Трампа в Россию

    Власти Ростовской области подтвердили удар ВСУ по Ростову-на-Дону

    Россиянин установит рекорд UFC

    Извержение вулкана на Камчатке завершилось

    Крупнейшая авиакомпания России запустила распродажу билетов со скидками до 30 процентов

    Появились первые данные о последствиях предполагаемого удара ВСУ по Ростову-на-Дону

    Похудевшие люди рассказали о заставивших их сбросить лишний вес причинах

    В России назвали ключевые темы переговоров на Аляске

    «Напоминает, как себя вел Байден». В поведении Зеленского во время видеоконференции с Трампом заметили странности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости