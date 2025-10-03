В Нидерландах выступили с критикой финансовой поддержки Украины

Политик де Вос: Военная и финансовая поддержка Киева только затягивает конфликт

Военная и финансовая поддержка Киева только затягивает конфликт. Против помощи Киеву выступила лидер фракции партии «Форум за демократию» в парламенте Нидерландов Лидевей де Вос в интервью Volkskrant.

«Поддерживая Украину, мы лишь подливаем масло в огонь», — подчеркнула политик. По ее словам, прекращение военной помощи — единственный путь к урегулированию украинского конфликта.

Она также отметила, что санкции против России наносят основной ущерб не Москве, а странам, которые вводили ограничения.

Ранее премьер-министр Нидерландов Дик Схоф выступил против приема Украины в Европейский союз (ЕС) в обход Венгрии. По его мнению, блокировка Венгрии крайне нежелательна, поскольку это подрывает доверие к процессу расширения.