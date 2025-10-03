В прифронтовом регионе Украины пожаловались на «сознательный слив земель»

В Днепропетровской области жалуются на массовый отъезд жителей

В Днепропетровской области жители жалуются на массовый отъезд жителей региона из-за наступления Российской армии. Слова одной из местной жительниц-блогера о ситуации в прифронтовом регионе Украины приводит «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По ее словам, люди бросают все и становятся бомжами. Кроме того, жительница рассказала о «сознательном сливе земель» на фоне наступления Вооруженных сил (ВС) России.

Она уточняет, что российские подразделения вошли в регион вглубь на 20 километров. «До моего дома [от линии фронта] осталось 13 километров», — рассказывает блогер.

Ранее украинский аналитический проект DeepState сообщил, что ВС России продвинулись вглубь Днепропетровской области. По их информации, расстояние прорыва оценивается лишь в 15 километров.