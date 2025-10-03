На Украине рассказали о продвижении российских войск вглубь страны

DeepState: ВС России продвинулись в Днепропетровской и Запорожской областях

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись вглубь Украины. О наступлении ВС России сообщает в Telegram украинский аналитический проект DeepState.

На карте обозначили продвижение российских войск в Днепропетровской и Запорожской областях.

19 сентября Минобороны России сообщило, что армия РФ выбила ВСУ из населенного пункта Новоивановка Запорожской области. Об этом стало известно в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

Ранее стало известно, что ВС России взяли под контроль село Вербовое в Днепропетровской области. Населенный пункт перешел под контроль России благодаря действиям группировки войск «Восток».