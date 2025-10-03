В России запретили воровские тосты про «легавых» и обои с Томом Харди и Аль Пачино

Суд в Апатитах Мурманской области запретил воровские тосты и «блатные» обои для телефонов, распространяемые на специализированных сайтах, пропагандирующих идеологию движения «АУЕ» («Арестантское уголовное единство» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Об этом сообщает РИА Новости.

Решение суд вынес 10 сентября по иску прокурора города. В надзорном ведомстве провели мониторинг и выявили ресурсы, с которых пользователи могли скачать 50 «блатных» картинок с изображением актеров Аль Пачино и Тома Харди и игральных карт.

Также в интернете публиковались воровские тосты для застолий — «жизнь ворам и волю пацанам, наша хата как святейший храм», «за все легавым отомстим, в обиду братьев не дадим».

Ранее в Национальном автомобильном союзе выступили за запрет номеров серий ВОР и АУЕ.