12:26, 3 октября 2025

В Узбекистане поймали за рулем шестиклассника-решалу

В Узбекистане задержали шестиклассника за рулем автомобиля
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

В Узбекистане сотрудники полиции задержали ученика шестого класса за рулем автомобиля. Видео с задержанием опубликовал Telegram-канал «Пресса.uz».

На вопрос полицейских о том, что он делает за рулем, подросток ответил, что «выехал в город, чтобы решить несколько дел».

Сообщается, что шестиклассник вел себя спокойно, однако на вопрос о родителях комментариев давать не стал. «Сейчас подъедет отец, сами все поймете», — сказал он.

При этом также отмечается, что при задержании к подростку подходили местные жители и здоровались.

Ранее похожий случай произошел в Башкирии, где задержали 9-летнего ребенка-водителя, управлявшего автомобилем ВАЗ-2107 «Жигули». Отмечается, что ребенок вместе с друзьями вечером ездил на автомобиле и снимал видео для социальных сетей.

