Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:11, 3 октября 2025Бывший СССР

Военкор рассказал о продвижении «Востока» на запад

Военкор Поддубный рассказал о продвижении группировки «Восток» на запад
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Группировка «Восток» Вооруженных сил (ВС) России продолжает продвижение на запад в Днепропетровской области. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

Поддубный рассказал о продвижении подразделений 37-й гвардейской бригады 36-й армии ВС России в районе населенного пункта Вербовое Днепропетровской области. Как сообщили российские бойцы, в боях на этом участке фронта на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) участвовали испаноязычные наемники.

По словам командира отделения ВС России с позывным Угрюмый, части ВСУ на этом участке фронта испытывают проблемы со снабжением. Многие украинские солдаты также заявляли о желании сдаться российским военным или дезертировать с линии фронта.

Ранее подполковник народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил о первом успехе ВС России в городе Северск в Донецкой народной республике. По его словам, российские военные на данном участке закрепляются на новых рубежах и позициях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке спецназами США и Финляндии операции против России

    «Крылья Советов» объявили о переходе 75-летнего футболиста

    Военкор рассказал о продвижении «Востока» на запад

    Названы цели массированного удара по украинским объектам

    Пожаловавшийся на маленькую пенсию Лоза высказался о своих гонорарах

    Популярный альпинист полез на отвесную скалу после закрытия сезона, сорвался и не выжил

    В России заметно упали продажи одного вида машин

    Переставшего дышать российского бойца СВО реанимировали на борту самолета

    В российском городе обезвредили банду подростков-домушников

    Раскрыты последние планы пропавшей почти неделю назад российской семьи с ребенком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости