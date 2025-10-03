Военкор Поддубный рассказал о продвижении группировки «Восток» на запад

Группировка «Восток» Вооруженных сил (ВС) России продолжает продвижение на запад в Днепропетровской области. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

Поддубный рассказал о продвижении подразделений 37-й гвардейской бригады 36-й армии ВС России в районе населенного пункта Вербовое Днепропетровской области. Как сообщили российские бойцы, в боях на этом участке фронта на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) участвовали испаноязычные наемники.

По словам командира отделения ВС России с позывным Угрюмый, части ВСУ на этом участке фронта испытывают проблемы со снабжением. Многие украинские солдаты также заявляли о желании сдаться российским военным или дезертировать с линии фронта.

Ранее подполковник народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил о первом успехе ВС России в городе Северск в Донецкой народной республике. По его словам, российские военные на данном участке закрепляются на новых рубежах и позициях.